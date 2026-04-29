СБ: материальных доказательств наличия химоружия в Сирии нет

«С падением правительства [бывшего президента Сирии] Башара Асада и приходом новых властей ситуация парадоксальным образом не изменилась. Новое руководство Сирии, стремясь к легитимации и снятию санкций, заняло демонстративно открытую позицию: власти открыли все объекты и заявили о сотрудничестве. Однако как и прежде, “наследие режима Асада”, которое так стремятся найти западные спонсоры миссии, материально не подтверждается. “Мешают” то сложная военно-политическая ситуация в арабской республике, то израильские авиаудары», — отметили в СБ.