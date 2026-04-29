«Всегда мечтал посетить Казахстан»: Токаев и Бабиш провели встречу в узком составе

Приветствуя премьер-министра Андрея Бабиша, глава нашего государства подчеркнул, что в Казахстане его хорошо знают как политического деятеля, известного не только в Чешской Республике, но и во всей Европе.
«Между нашими странами уже давно сложились очень тесные и дружественные отношения. Успешно развиваются торговые связи. Народы двух стран искренне стремятся к сближению. Очень важно, что мы координируем усилия в рамках крупных международных организаций. Наши посольства активно работают как здесь, так и в Вашей столице. Пользуясь случаем, я также хотел бы выразить признательность за то, что с Вами прибыла представительная делегация чешских предпринимателей. Вчера в Астане успешно прошел бизнес-форум. Со своей стороны я буду всячески содействовать дальнейшему укреплению нашего многогранного сотрудничества», — сказал президент.
Андрей Бабиш поблагодарил за теплый прием и высоко оценил достижения Казахстана в различных сферах.
«Для меня большая честь находиться в Вашей замечательной стране, которая является крайне важным государством в Центральной Азии. Поздравляю Вас с принятием новой Конституции. Считаю, что Ваш опыт в этом вопросе был бы полезен и для нашей страны. Я всегда мечтал посетить Казахстан, так как после окончания университета в 1978 году работал в департаменте, который взаимодействовал с Шымкентом и Жамбылом (Таразом). Казахстан — это страна, имеющая огромное значение в энергетической сфере. Вы являетесь крупнейшим производителем урана. Заключение соглашения в данной сфере очень важно для нас, поскольку атомные электростанции сейчас приобретают особое значение. Я глубоко впечатлен достижениями Казахстана в области искусственного интеллекта. У наших стран много общего. Думаю, что правительства приложат все усилия, чтобы и дальше развивать наши отношения», — сказал премьер-министр Чехии.
Гостя лично встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.