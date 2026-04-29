Очередные кадровые перестановки произошли в нижегородском правительстве

Министром транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области назначен Леонид Самухин. Соответствующий указ губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал 28 апреля, сообщает пресс-служба главы региона.
С декабря 2019 года Леонид Самухин занимал должность директора ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог». Ранее трудился директором департамента, заместителем главы администрации Нижнего Новгорода.
Александр Денисов назначен исполняющим обязанности директора Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области.
Вячеслав Горев с 30 апреля покидает должность зампредседателя правительства Нижегородской области. Исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства станет Владимир Тужилин, который сейчас является министром экологии и природных ресурсов области.
Ольга Белянина, занимающая должность замминистра кадровой политики Нижегородской области, будет назначена министром экологии и природных ресурсов региона.
Ранее сообщалось, что Павел Саватеев назначен и. о. зампредседателя правительства Нижегородской области.