Политолог раскрыл, как Молдавия намерена войти в ЕС

Молдавия хочет присоединиться к Румынии для вступления в состав Евросоюза. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Пока окончательно не ясно, пойдет ли Молдова в ЕС через поглощение Румынией, но в стране внедряются румынские стандарты. Молдавский язык отныне стал румынским. Затем началась образовательная реформа», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что вузы Молдавии объединяют, трансформируют по румынским стандартам, чтобы образовательная система была готова к функционированию в случае присоединения к Румынии.

Эксперт подчеркнул, что пока никто не готов включать Молдавию в состав ЕС. Еврочиновники предупреждают Кишинев, что процесс присоединения к Евросоюзу требует времени: кроме Молдавии есть другие страны, желающие войти в объединение.

Мартынов обратил внимание, что президент Молдавии Майя Санду понимает: в ближайшие несколько лет Молдавия как суверенное государство не сможет войти в европейское объединение, поэтому популяризирует другой вариант — вход в ЕС с помощью присоединения к Румынии.

«Появилась тема унии — объединения в великую Румынию. Здесь, я думаю, не обошлось без участия советников из Германии и Британии, фигурирующих в штабе Санду», — объяснил эксперт.

Ранее Майя Санду заявила о возможном присоединении Молдавии к Румынии к 2030 году без Приднестровья. Она отметила, что решение об объединении с другим государством будет приниматься молдаванами.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше