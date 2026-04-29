Политолог раскрыл, как Молдавия намерена войти в ЕС

Он добавил, что вузы Молдавии объединяют, трансформируют по румынским стандартам, чтобы образовательная система была готова к функционированию в случае присоединения к Румынии.
Мартынов обратил внимание, что президент Молдавии Майя Санду понимает: в ближайшие несколько лет Молдавия как суверенное государство не сможет войти в европейское объединение, поэтому популяризирует другой вариант — вход в ЕС с помощью присоединения к Румынии.
«Появилась тема унии — объединения в великую Румынию. Здесь, я думаю, не обошлось без участия советников из Германии и Британии, фигурирующих в штабе Санду», — объяснил эксперт.
Ранее Майя Санду заявила о возможном присоединении Молдавии к Румынии к 2030 году без Приднестровья. Она отметила, что решение об объединении с другим государством будет приниматься молдаванами.