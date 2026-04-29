Разведывательный дрон НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем

Разведывательный БПЛА НАТО RQ-4D Phoenix подал сигнал бедствия над Черным морем.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил Италии, являющейся частью НАТО, в среду подал сигнал бедствия, находясь в небе над Черным морем, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Изученные данные показывают, что беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix вылетел с базы Сигонелла на Сицилии около 7:00 мск и долетел до акватории Черного моря примерно в 10:00 мск.

Уже находясь над водами Черного моря, он подал сигнал бедствия 7600, означающий сбой в радиооборудовании, развернулся, и, по состоянию на 11:15 мск, направляется на запад.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше