Разведывательный дрон НАТО подал сигнал бедствия над Черным морем

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил Италии, являющейся частью НАТО, в среду подал сигнал бедствия, находясь в небе над Черным морем, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Изученные данные показывают, что беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix вылетел с базы Сигонелла на Сицилии около 7:00 мск и долетел до акватории Черного моря примерно в 10:00 мск.
Уже находясь над водами Черного моря, он подал сигнал бедствия 7600, означающий сбой в радиооборудовании, развернулся, и, по состоянию на 11:15 мск, направляется на запад.
