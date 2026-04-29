Башкирия может стать курортом для иностранцев: Сангаджи Тарбаев

Республика недооценена в плане туристического потенциала. Есть регионы, где они сфокусированы на одном виде отдыха, например, морском. Да, это, в общем-то, всем интересно, но разнообразия, как в Башкортостане, не в каждом регионе есть. Башкирия может предоставить туристический отдых разного формата. Поэтому в этом смысле еще есть куда работать. На мой взгляд, наша задача на сегодня — стратегически создать план, куда правильно приложить усилия. Нужно понимать, чем занимаются ваши соседи.