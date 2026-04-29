Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирия может стать курортом для иностранцев: Сангаджи Тарбаев

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев высказался о потенциале Башкортостана.

Источник: Башинформ

О перспективах Башкортостана с точки зрения туризма высказался Сангаджи Тарбаев на встрече с молодыми предпринимателями, которая состоялась в Уфе 29 апреля.

Республика недооценена в плане туристического потенциала. Есть регионы, где они сфокусированы на одном виде отдыха, например, морском. Да, это, в общем-то, всем интересно, но разнообразия, как в Башкортостане, не в каждом регионе есть. Башкирия может предоставить туристический отдых разного формата. Поэтому в этом смысле еще есть куда работать. На мой взгляд, наша задача на сегодня — стратегически создать план, куда правильно приложить усилия. Нужно понимать, чем занимаются ваши соседи.

сказал Сангаджи Тарбаев

Он также назвал два направления, которые, по его мнению, должны быть акцентированы на развитии туризма в республике.

«Один — это внутренний туризм, межрегиональный, а второй — въездной для иностранцев, потому что Башкортостан может быть туристическим местом не только россиян, но и туристов из-за границы», — заявил председатель комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Ранее Башинформ сообщал, что туризм стал одним из драйверов развития экономики Башкирии в 2025 году.