Башкирия может стать курортом для иностранцев: Сангаджи Тарбаев

О перспективах Башкортостана с точки зрения туризма высказался Сангаджи Тарбаев на встрече с молодыми предпринимателями, которая состоялась в Уфе 29 апреля.
Республика недооценена в плане туристического потенциала. Есть регионы, где они сфокусированы на одном виде отдыха, например, морском. Да, это, в общем-то, всем интересно, но разнообразия, как в Башкортостане, не в каждом регионе есть. Башкирия может предоставить туристический отдых разного формата. Поэтому в этом смысле еще есть куда работать. На мой взгляд, наша задача на сегодня — стратегически создать план, куда правильно приложить усилия. Нужно понимать, чем занимаются ваши соседи.
Он также назвал два направления, которые, по его мнению, должны быть акцентированы на развитии туризма в республике.
«Один — это внутренний туризм, межрегиональный, а второй — въездной для иностранцев, потому что Башкортостан может быть туристическим местом не только россиян, но и туристов из-за границы», — заявил председатель комитета Госдумы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
