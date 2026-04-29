Мэр Иркутска отчитался о работе по поддержке участников СВО

Одной из ключевых тем стала помощь участникам специальной военной операции и патриотическая работа, которую город ведет с начала СВО.
Как рассказал глава областного центра, с 2022 года на передовую из Иркутска отправлено почти 440 единиц техники, 685 тонн гуманитарного груза и более 400 единиц гладкоствольного оружия. Весь город собирает одежду, снаряжение, продукты, оборудование, медикаменты, другие жизненно необходимые вещи. Все — по потребностям бойцов.
Мы занимаемся изготовлением маскировки для ребят уже четвертый год. Администрация города помогает регулярно: ежемесячно отправляются фуры с гуманитарной помощью. Очень ценно, что город не только говорит о поддержке, но и активно взаимодействует с нами, волонтерами.
«Волонтеры делают огромное количество работы. Среди них — близкие тех, кто не вернулся с поля боя. Мама нашего героя Алексея Непутаева, награжденного орденом Мужества, Татьяна Николаевна сказала: “Как и мой сын принял решение защищать Родину, так и я сейчас принимаю решение — помогать военнослужащим за ленточкой. Мы не смогли спасти своих родных, но, возможно, поможем другим”. Такая помощь — бесценна. Низкий поклон каждому, кто участвует в общем деле. И сил тем, кто сейчас сражается на передовой за независимость России, за свободу мирных жителей, за право говорить на родном языке. Вечная память павшим», — отметил Руслан Болотов.
Как отметил мэр, Иркутск свято чтит память героев. На фасадах школ устанавливают мемориальные доски участникам СВО, посмертно удостоенным государственных наград. В прошлом году появилось 14 таких памятных знаков. При поддержке Общественной палаты города и ее председателя Станислава Гольдфарба вышел уже второй том Книги памяти «Иркутские герои СВО».
«Это по-настоящему честный проект о воинских традициях в России, преемственности поколений, силе духа и мужестве, которыми отличается наш народ. Пока одни пытаются переписать историю, мы сохраняем правду, которой будет гордиться подрастающее поколение иркутян», — подчеркнул Руслан Болотов.
Также в Иркутске ведется патриотическая работа с детьми через историческое просвещение и практическую помощь. На базе городского центра «Патриот», школ № 19, 11, 21, 39, 32 и образовательного комплекса «Лесной» организована подготовка операторов БПЛА. По инициативе Общественной палаты и при личном участии мэра создано учебное пособие по «Иркутсковедению» для школьников 5−10 классов. Уже 50 лет у Вечного огня работает Пост № 1 — ежегодно в караул заступают более полутора тысяч старшеклассников.
Помимо этого, сообщает пресс-служба мэрии, школьники вовлечены в реальную помощь участникам СВО. Ученики и их родители регулярно собирают гуманитарные грузы, проводят благотворительные ярмарки. Дети под руководством волонтеров и педагогов изготавливают окопные спички, брелоки из паракорда, обереги и открытки с видами Байкала — все это отправляется на передовую вместе с письмами поддержки.