Леонид Самухин стал министром транспорта и автодорог Нижегородской области

Пост министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области занял Леонид Самухин. Указ о его назначении был подписан губернатором Глебом Никитиным 28 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Профессиональный путь нового министра связан с ремонтом, содержанием и строительством трасс и дорожных сооружений. С декабря 2019 года Леонид Самухин руководил нижегородским ГУАД. В данный момент на этой должности в статусе и.о. находится Александр Денисов.
Также произойдут другие кадровые изменения: с 30 апреля кресло зампредседателя нижегородского правительства по собственному желанию покидает Вячеслав Горев. Исполнять его обязанности будет Владимир Тужилин, который сейчас возглавляет областное Минэкологии.
Министром экологии и природных ресурсов региона станет Ольга Белянина, занимающая в данный момент должность замминистра кадровой политики областного правительства.
