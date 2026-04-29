Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леонид Самухин стал министром транспорта и автодорог Нижегородской области

Указ о его назначении подписал губернатор Глеб Никитин.

Источник: Живем в Нижнем

Пост министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области занял Леонид Самухин. Указ о его назначении был подписан губернатором Глебом Никитиным 28 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Профессиональный путь нового министра связан с ремонтом, содержанием и строительством трасс и дорожных сооружений. С декабря 2019 года Леонид Самухин руководил нижегородским ГУАД. В данный момент на этой должности в статусе и.о. находится Александр Денисов.

Также произойдут другие кадровые изменения: с 30 апреля кресло зампредседателя нижегородского правительства по собственному желанию покидает Вячеслав Горев. Исполнять его обязанности будет Владимир Тужилин, который сейчас возглавляет областное Минэкологии.

Министром экологии и природных ресурсов региона станет Ольга Белянина, занимающая в данный момент должность замминистра кадровой политики областного правительства.

Ранее мы писали, что Александр Гаврилица стал главой АО «Ситиматик-Нижний Новгород».