Мэр Руслан Болотов выступил с отчетом о деятельности администрации Иркутска за 2025 год

«Прошедший 2025 год в очередной раз подтвердил, что вместе со всей страной нам приходится действовать в объективно непростых условиях. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин: “Трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное — уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем”. Эти слова являются для нас главным ориентиром. Мы выполняем свои социальные обязательства перед людьми. Нашли резервы, чтобы не сорвать ни одного нацпроекта. Да, где-то нам пришлось экономить. Но мы делали и продолжаем делать это так, чтобы каждый рубль работал на город и его жителей», — обратился к присутствующим Руслан Болотов.