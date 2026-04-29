Мэр Руслан Болотов выступил с отчетом о деятельности администрации Иркутска за 2025 год

Глава областного центра Руслан Болотов представил отчет о деятельности органов местного самоуправления Иркутска за 2025 год.
В мероприятии приняли участие губернатор региона Игорь Кобзев, председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, депутаты Заксобрания и городской Думы, почетные граждане, представители федеральных и правоохранительных органов, воинских подразделений, конфессий, дипломатического корпуса, предприятий и учреждений, учебных заведений, общественных и ветеранских организаций, средств массовой информации.
«Прошедший 2025 год в очередной раз подтвердил, что вместе со всей страной нам приходится действовать в объективно непростых условиях. Как сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин: “Трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное — уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем”. Эти слова являются для нас главным ориентиром. Мы выполняем свои социальные обязательства перед людьми. Нашли резервы, чтобы не сорвать ни одного нацпроекта. Да, где-то нам пришлось экономить. Но мы делали и продолжаем делать это так, чтобы каждый рубль работал на город и его жителей», — обратился к присутствующим Руслан Болотов.
Глава областного центра отметил, что впервые за годы его работы в 2025-м доходная часть бюджета Иркутска уменьшилась по сравнению с показателем предыдущего периода. В 2024-м она составляла почти 42 миллиарда рублей, в отчетном — около 40. Это связано с тем, что объем безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов сократился почти на 3,5 миллиарда рублей. При этом собственные доходы города выросли на 1,5 миллиарда и достигли 21 миллиарда рублей.
В 2025 году муниципалитет принимал участие в четырех национальных проектах: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья», «Туризм и гостеприимство». За счет этого проводились расселение граждан из аварийного жилья, благоустройство, комплексный ремонт дорог, ремонт и оснащение образовательных учреждений, установка архитектурной подсветки на исторических зданиях, создание модельных библиотек.
Расходная часть исполнена в объеме 38,7 миллиарда рублей. Бюджет остался социально ориентированным: больше половины средств — почти 54% было направлено в сферу образования.
Руслан Болотов напомнил, что в прошлом году в Иркутске завершилась реализация двух масштабных инфраструктурных проектов. Один из них — реконструкция самотечного канализационного трубопровода от территории ИВВАИУ до коллектора на улице Баррикад, напорных трубопроводов от КНС-20а до КОС правого берега и от КНС-21 до Космического проезда с устройством КНС «Нижний бьеф». Общая протяженность сетей — около 20 км.
Второй проект — строительство теплового луча. В рамках него проложено более 5,5 км сетей, построены две перекачивающие насосные станции, установлено семь современных тепловых пунктов, реконструирована бойлерная установка на Ново-Иркутской ТЭЦ, закрыто семь угольных котельных.
«2025 год достаточно грандиозный в плане реализации масштабных проектов. Подводя итоги, могу сказать, что на моей памяти такого еще не было. Строительство теплового луча вызывало много недовольства у горожан, зато сейчас мы можем констатировать, что новые сети позволили сократить вредные выбросы на 5 тысяч тонн в год и дали возможность развивать территорию предместья Рабочее», — отметил председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.
Также Руслан Болотов рассказал, что в 2025 году в микрорайоне Ново-Ленино возведена самая большая школа в регионе — на 1550 мест. Ей присвоено имя в честь 80-летия Великой Победы. Введены в эксплуатацию новый блок начальной школы № 75 «Энергия знаний» в поселке Энергетиков и трехэтажный детский сад «Росинка» в Нижней Лисихе.
Проведены капитальный и текущий ремонт 123 учреждений образования на сумму более 440 миллионов рублей, обустроено 15 спортивных объектов: два скейт-парка, семь площадок с тренажерами, четыре игровых зоны, полоса препятствий, адаптивная площадка с оборудованием для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Руслан Болотов в своем отчете отметил, что в Иркутске ведется системная работа с инвесторами по развитию социальных объектов. Мы видим результаты взаимодействия городской власти с застройщиками. Привлечение внебюджетных средств для строительства школ и детских садов — важное направление деятельности мэрии, и его необходимо продолжать», — сказал депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.
«Иркутск — это “локомотив” региона: и в экономической деятельности, и с точки зрения туризма, и промышленности, и других сфер. Руслан Николаевич сегодня обозначил, что уже сделано для развития города. Но предстоит сделать еще больше. Действительно, есть вопросы по транспортной доступности, пассажирским перевозкам, развитию жилищно-коммунального хозяйства, по дальнейшему освоению территории, переселению из аварийного жилья. Много вопросов у жителей. Наша общая задача — внимательнее относиться к людям и давать им обратную связь. Необходимо поддерживать друг друга в сложное время и работать командой», — прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Читайте также:
