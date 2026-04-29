Рубио обвинил Кубу в предоставлении ее территории противникам США

США заявили, что Куба предоставляет свою территорию для разведывательных действий иностранным государствам — противникам США. По словам Марко Рубио, Вашингтон не допустит подобной «безнаказанности».

Источник: Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Кубу в предоставлении своей территории противникам США для проведения военных и разведывательных операций. Об этом Рубио заявил в интервью Fox News.

По его словам, власти Кубы позволяют действовать на своей территории иностранным государствам, являющимся противниками Вашингтона, в целях, направленных против американских национальных интересов. Рубио отметил, что США не собираются допускать возможность «безнаказанных» действий, осуществляемых в военных или разведывательных целях в 90 милях от побережья США.

USA Today 15 апреля сообщило, что Пентагон готовится к военной операции против Кубы на случай, если соответствующее распоряжение поступит от Дональда Трампа. До этого, 22 марта, заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что Вооруженные силы Кубы готовятся к вероятному вторжению США, и отсутствие таких мер было бы наивным, «глядя на происходящее в мире».

Трамп в последние месяцы неоднократно сообщал, что займется Кубой после Ирана. В частности, он обещал обеспечить «падение» властей острова.

