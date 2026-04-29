СБ РФ: Запад пытался обвинить Россию в применении химоружия на СВО

«В фокусе внимания усилиями стран Запада по-прежнему оставалось “химическое досье” в контексте работы нелегитимно созданной “атрибутивной” Группы по расследованию и идентификации для определения виновных в применении химического оружия в Сирии, а также деятельности двух специальных миссий Технического секретариата ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии и оценке сирийского первоначального объявления по конвенции. Наряду с этим на фоне проведения Россией специальной военной операции, а также активного противодействия России странам НАТО и ЕС на гаагской площадке стала нарастать и антироссийская кампания по фальсификации “свидетельств” о применении Вооруженными силами Российской Федерации в нарушение Конвенции [о запрещении химического оружия] токсичных химикатов и химических средств борьбы с беспорядками в военных целях», — подчеркнули в СБ РФ.