Американист назвал условие возвращения Трампа к вопросу Украины

Президент США Дональд Трамп вновь включит украинский вопрос в перечень обсуждаемых тем, только если ему потребуется сфокусировать внимание на своих успехах при отсутствии других побед. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Трамп может вернуться к вопросу украинского конфликта, если у него не будет каких-то побед или значимых дел для того, чтобы привлечь к себе внимание снова», — уточнил эксперт.

По мнению собеседника NEWS.ru, даже если решение украинского вопроса не продвинется, информация об участии главы Белого дома в разрешении кризиса благоприятным образом скажется на его имидже.

Ранее газета Politico сообщила, что чиновники из команды президента США Дональда Трампа не могут вспомнить, когда обсуждали вопросы, связанные с переговорами по Украине. Сейчас группа, которая занималась посредничеством между Киевом и Москвой, занята разрешением ситуации с Ираном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше