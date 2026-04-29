Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой по ядерной программе

Власти Ирана ранее неоднократно заявляли, что Тегеран не стремится получить ядерное вооружение, но Тегеран в качестве одного из условий мира требует уважать право Ирана на мирный атом.
«Иран не может собраться. Они не знают, как подписать безъядерную сделку. Им лучше поскорее поумнеть!» — написал Трамп в принадлежащей ему Truth Social. При этом каких-либо подробностей или свидетельств в подтверждение своих слов американский лидер не привел.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.