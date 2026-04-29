Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Писториус вслед за Мерцем признал, что Украине придется уступить часть территории

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во вторник заявил, что не видит ничего особенного в заявлениях канцлера Фридриха Мерца о том, что Украине придется согласиться с потерей части территории.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Мерц в понедельник на встрече со студентами в Марсберге сказал, что Украина может «потерять территорию», чтобы заключить мирное соглашение с Россией. При этом он намекнул, что это также может помочь ей со вступлением в Европейский союз.

Надеюсь, в итоге будет заключен мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской.

Фридрих Мерц
канцлер ФРГ

Слова немецкого канцлера вызвали бурную реакцию на Украине и за рубежом, отмечает украинский портал Mezha. Днем позже Писториус призвал успокоиться, отметив, что комментарии Мерца отражают общественные дебаты, а не официальную политику Германии. При этом он подчеркнул, что высказывания Мерца об Украине не несут в себе ничего принципиально нового, напомнив, что уступки территории признает даже президент Украины Владимир Зеленский.

Оценка того, что Украине в итоге, возможно, придется уступить часть территории по завершении этой войны, которая, как я надеюсь, скоро закончится, — это то, что признает даже сам президент Украины. Так что это не какое-то особое послание.

Борис Писториус
министр обороны ФРГ

Глава военного ведомства призвал журналистов не рассматривать подобные заявления как официальные или чрезмерно важные. На Украине слова Писториуса сочли «проверенным балансом между дипломатической осторожностью и реалиями геополитики»: заявления политиков могут отражать контекст, но не обязательно означают конкретные шаги без надлежащих процедур и согласований.

