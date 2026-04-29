СМИ: Писториус вслед за Мерцем признал, что Украине придется уступить часть территории

Мерц в понедельник на встрече со студентами в Марсберге сказал, что Украина может «потерять территорию», чтобы заключить мирное соглашение с Россией. При этом он намекнул, что это также может помочь ей со вступлением в Европейский союз.
Надеюсь, в итоге будет заключен мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет быть украинской.
Слова немецкого канцлера вызвали бурную реакцию на Украине и за рубежом, отмечает украинский портал Mezha. Днем позже Писториус призвал успокоиться, отметив, что комментарии Мерца отражают общественные дебаты, а не официальную политику Германии. При этом он подчеркнул, что высказывания Мерца об Украине не несут в себе ничего принципиально нового, напомнив, что уступки территории признает даже президент Украины Владимир Зеленский.
Оценка того, что Украине в итоге, возможно, придется уступить часть территории по завершении этой войны, которая, как я надеюсь, скоро закончится, — это то, что признает даже сам президент Украины. Так что это не какое-то особое послание.
Глава военного ведомства призвал журналистов не рассматривать подобные заявления как официальные или чрезмерно важные. На Украине слова Писториуса сочли «проверенным балансом между дипломатической осторожностью и реалиями геополитики»: заявления политиков могут отражать контекст, но не обязательно означают конкретные шаги без надлежащих процедур и согласований.