Мэр Иркутска отчитался о работе по поддержке участников СВО

«Волонтеры делают огромное количество работы. Среди них — близкие тех, кто не вернулся с поля боя. Мама нашего героя Алексея Непутаева, награжденного орденом Мужества, Татьяна Николаевна сказала: “Как и мой сын принял решение защищать Родину, так и я сейчас принимаю решение — помогать военнослужащим за ленточкой. Мы не смогли спасти своих родных, но, возможно, поможем другим”. Такая помощь — бесценна. Низкий поклон каждому, кто участвует в общем деле. И сил тем, кто сейчас сражается на передовой за независимость России, за свободу мирных жителей, за право говорить на родном языке. Вечная память павшим», — отметил Руслан Болотов.