Украина наращивает укрепления на границе с Белоруссией

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Украина занимается наращиванием укреплений на границе с Белоруссией. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в интервью агентству Укринформ.

Источник: Reuters

«Идет наращивание инженерных укреплений непосредственно по линии границы с Белоруссией», — сказал Демченко.

По его словам, «наращиваются фортификационные укрепления в каждом регионе, граничащем с республикой, это Волынская, Ровненская, Житомирская, Киевская и Черниговская области». «За происходящим на территории Беларуси пристально следят подразделения разведки, министерства обороны и Государственной пограничной службы», — подчеркнул Демченко.

При этом он не сообщил, о каких угрозах со стороны Белоруссии может идти речь.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
