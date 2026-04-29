Оппозиция обвинила Санду в госизмене

КИШИНЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Оппозиция обвинила президента Майю Санду в «сознательной государственной измене» в связи с передачей Белоруссии бывшего заместителя главы Службы информации и безопасности (СИБ) Александра Балана, осужденного молдавским судом за передачу секретной информации на 1,5 года тюрьмы. С таким заявлением выступила проевропейская Либерально-демократическая партия, которую возглавляет экс-премьер Владимир Филат.

Источник: AP 2024

«Ситуация вызывает вопросы, не имеющие аналогов в истории спецслужб. Не существует подтвержденных примеров, когда государство соглашалось бы на передачу бывшего руководителя собственной спецслужбы в обмен на возвращение действующих офицеров. Это деяние сопоставимо с сознательной государственной изменой, совершенной при прямом участии Майи Санду», — говорится в заявлении на Telegram-канале ЛДПМ. В нем отмечено, что Балан руководил контрразведывательным управлением и обладает данными об оперативных сетях и внутренних механизмах СИБ.

Накануне Санду сообщила, что обменяла гражданку России Нину Попову и Балана на двух офицеров молдавских спецслужб, арестованных в Москве. Она поблагодарила власти Польши, Румынии и США за содействие. Балан, который обладает паспортами Молдавии и Румынии, по запросу молдавских спецслужб был арестован в Бухаресте и затем заочно приговорен к 1,5 года тюрьмы по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Белоруссии. По версии румынского следствия, в период с 2024 по 2025 год Балан встречался с иностранными разведчиками в Будапеште, от которых получал деньги за передачу секретной информации. Обвиняемый признал свою вину, попросив рассмотреть дело в упрощенном порядке. После ареста Балана молдавские СМИ сообщили со ссылкой на источники в МИД, что сотрудник посольства Белоруссии в Молдавии объявлен персоной нон грата. Балан занимал пост замдиректора Службы информации и безопасности при правительстве Павла Филипа в 2016—2019 годах.

