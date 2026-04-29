Оппозиция обвинила Санду в госизмене

Накануне Санду сообщила, что обменяла гражданку России Нину Попову и Балана на двух офицеров молдавских спецслужб, арестованных в Москве. Она поблагодарила власти Польши, Румынии и США за содействие. Балан, который обладает паспортами Молдавии и Румынии, по запросу молдавских спецслужб был арестован в Бухаресте и затем заочно приговорен к 1,5 года тюрьмы по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Белоруссии. По версии румынского следствия, в период с 2024 по 2025 год Балан встречался с иностранными разведчиками в Будапеште, от которых получал деньги за передачу секретной информации. Обвиняемый признал свою вину, попросив рассмотреть дело в упрощенном порядке. После ареста Балана молдавские СМИ сообщили со ссылкой на источники в МИД, что сотрудник посольства Белоруссии в Молдавии объявлен персоной нон грата. Балан занимал пост замдиректора Службы информации и безопасности при правительстве Павла Филипа в 2016—2019 годах.