Игорь Кобзев: Люди должны видеть реальную помощь

IrkutskMedia, 29 апреля. Губернатор Иркутской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Кобзев принял участие в расширенном заседании итоговой коллегии министерства здравоохранения региона, во время которого он обозначил ключевые задачи работы системы здравоохранения на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ЕР.
Участие в коллегии приняли зампред регионального правительства, заместитель секретаря реготделения «Единой России» по проектной работе Наталья Дикусарова, член политсовета регионального отделения «Единой России», министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов, депутаты Законодательного собрания Иркутской области, руководители медицинских организаций и образовательных учреждений. Всего порядка 200 человек.
«Главный вектор работы министерства и всей региональной модели здравоохранения на 2026 год и последующие годы — это повышение доступности и качества медицинской помощи. Мы обязаны обеспечить единые, высокие стандарты для всех жителей, будь то крупный город или отдаленный поселок. Будет продолжена работа по своевременной диагностике, по привлечению кадров в сферу, по модернизации медучреждений. Но самое главное — это внимательное отношение к жителям. Люди должны видеть реальную помощь», — сказал Игорь Кобзев.
Андрей Модестов в своём докладе о состоянии здоровья населения и здравоохранения Иркутской области отметил, что отдельное внимание уделено системе медицинского сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей.
«Ключевой задачей остается медицинская реабилитация, необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы коечной мощности, оборудования и кадров для выполнения этой государственной задачи. Для участников СВО в регионе уже организовано внеочередное оказание всех видов помощи: от профилактических осмотров и углубленной диспансеризации до специализированной, высокотехнологичной и паллиативной помощи, а также психологическая поддержка и льготное лекарственное обеспечение», — сказал он.
Говоря о планах на текущий год, Андрей Модестов подчеркнул, что в рамках исполнения Народной программы «Единой России» в Иркутской области запланировано строительство 25 быстровозводимых модульных конструкций для размещения 21 ФАПа и четыре врачебных амбулаторий.
В 2026 году для отделения радионуклидной диагностики Иркутской областной клинической больницы закупят однофотонный эмиссионный компьютерный томограф. Также планируется оснастить медицинским оборудованием межрайонный центр, оказывающий помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом (на базе Иркутской районной больницы). Новое оборудование будет поставлено в Областной онкологический диспансер, Боханскую, Братскую, Усольскую районные больницы и другие медучреждения.
Также специалисты отметили рост охвата населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией. В прошлом году было охвачено 1,2 млн человек, в текущем году плановый показатель увеличен до 1,5 млн человек. На базе Черемховской городской больницы № 1 планируют открыть еще один, седьмой по счету, центр здоровья для взрослых. Напомним, на сегодня в Иркутской области открыто шесть таких центров. Благодаря просмотрам и диспансеризации в 2025 году удалось снизить смертность от инфаркта миокарда на 3,4%, а от инсульта — на 7,7%.
В рамках коллегии благодарственными письмами губернатора Иркутской области отметили медработников региона. Для участников главный внештатный специалист-психолог Минздрава Иркутской области Ольга Лобанова провела лекцию и тренинг по профилактике стресса и выгорания у специалистов сферы здравоохранения.