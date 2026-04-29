Reuters: демократы не смогли провести резолюцию о запрете военных действий против Кубы

Сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт заявил, что голосование вообще было неуместным, поскольку Трамп не развернул войска США. Сенатор-демократ от Вирджинии Тим Кейн парировал, что блокирование США поставок топлива на остров представляет собой военные действия.
Если бы кто-то поступил с Соединенными Штатами так, как мы поступаем с Кубой, мы бы определенно расценили это как акт войны.
После того как американский спецназ 3 января захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой, а 28 февраля США вместе с Израилем развязали войну против Ирана, Трамп предупредил, что Куба будет «следующей».
Reuters напоминает, что это уже не первая провалившаяся попытка демократов заставить Трампа получить разрешение конгресса на военные операции.
Хотя Конституция США гласит, что конгресс, а не президент, может объявлять войну, это ограничение не распространяется на краткосрочные военные операции или противодействие непосредственной угрозе Америке.