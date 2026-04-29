Reuters: демократы не смогли провести резолюцию о запрете военных действий против Кубы

Сенат США, в котором преобладают республиканцы, во вторник заблокировал резолюцию демократов, которая запрещала президенту Дональду Трампу военные действия против Кубы без одобрения конгресса.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters уточняет, что против резолюции было подано на четыре голоса больше (51 против 47). Голосование прошло почти полностью по партийному принципу: республиканцы утверждали, что США не ведут против Кубы «активных» военных действий.

Сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт заявил, что голосование вообще было неуместным, поскольку Трамп не развернул войска США. Сенатор-демократ от Вирджинии Тим Кейн парировал, что блокирование США поставок топлива на остров представляет собой военные действия.

Если бы кто-то поступил с Соединенными Штатами так, как мы поступаем с Кубой, мы бы определенно расценили это как акт войны.

Тим Кейн
сенатор США

После того как американский спецназ 3 января захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой, а 28 февраля США вместе с Израилем развязали войну против Ирана, Трамп предупредил, что Куба будет «следующей».

Reuters напоминает, что это уже не первая провалившаяся попытка демократов заставить Трампа получить разрешение конгресса на военные операции.

Соратники Трампа — республиканцы, которые имеют незначительное большинство в обеих палатах конгресса, почти единогласно голосуют против подобных резолюций, обвиняя демократов в использовании закона о военных полномочиях в попытке ослабить Трампа.

Хотя Конституция США гласит, что конгресс, а не президент, может объявлять войну, это ограничение не распространяется на краткосрочные военные операции или противодействие непосредственной угрозе Америке.

