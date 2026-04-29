Глава фракции «Яблоко» в Петербурге сложил полномочия

«Сегодня я выступаю в последний раз с этой трибуны как депутат петербургского парламента. Полагаю, многие знают о принятом в пятницу решении суда, которое лишает меня права участвовать в предстоящих выборах. За якобы пропаганду некой неназванной символики экстремистской организации. Разумеется, мы будем обжаловать это решение, но совершенно очевидно, что в этом деле работает не закон, а политический заказ — не допустить на выборы лидеров партии “Яблоко”. Я принял решение сложить полномочия, чтобы мой мандат получил следующий по списку представитель “Яблока”, который будет участвовать в выборах как действующий депутат ЗакСа», — высказался господин Шишлов.