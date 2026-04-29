Эксперт: США пытаются заставить Иран пойти на уступки

США не меняют тактики — морская блокада Ирана продолжается. Своими действиями Вашингтон пытается создать предпосылки для внутренних протестов и заставить Тегеран пойти на уступки. Такое мнение в интервью Новостям Mail высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил подготовить план продолжительной блокады Ирана. Возобновление бомбардировок или выход из конфликта в материале назывались более рискованными сценариями для Вашингтона.

Бомбардировки территории Ирана не усилят позиции США, так как прямые удары врага всегда сплачивают общество, поясняет эксперт Ермаков.

К тому же удары продолжались длительное время и их повторение в том же формате не даст результата, а только выставит США бессильными и не знающими, что придумать.

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

По мнению аналитика, Иран тоже продолжит блокаду Ормузского пролива: Тегеран надеется, что США отступят под давлением других стран, заинтересованных в поставках нефти с Ближнего Востока. Ермаков также обращает внимание на то, что сократившийся импорт энергоресурсов из региона влияет и на экономику США.

Эксперт не исключает, что тиражирование в СМИ версии о том, что Соединенные Штаты выбрали план экономической блокады Ирана может быть прикрытием для других стратегий и сценариев.

Нельзя полностью исключать того, что Трамп пытается внушить Ирану, что он придерживается этого плана, а на деле постарается его «огорошить» неожиданной атакой. Например, ударами по новому руководству или по важным экономическим или социальным объектам.

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

29 апреля Дональд Трамп призвал власти Ирана поторопиться с заключением сделки по ядерной программе. Глава Белого дома написал в Truth Social, что Тегерану «лучше поскорее поумнеть».

