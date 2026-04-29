Эксперт: США пытаются заставить Иран пойти на уступки

Бомбардировки территории Ирана не усилят позиции США, так как прямые удары врага всегда сплачивают общество, поясняет эксперт Ермаков.
К тому же удары продолжались длительное время и их повторение в том же формате не даст результата, а только выставит США бессильными и не знающими, что придумать.
По мнению аналитика, Иран тоже продолжит блокаду Ормузского пролива: Тегеран надеется, что США отступят под давлением других стран, заинтересованных в поставках нефти с Ближнего Востока. Ермаков также обращает внимание на то, что сократившийся импорт энергоресурсов из региона влияет и на экономику США.
Эксперт не исключает, что тиражирование в СМИ версии о том, что Соединенные Штаты выбрали план экономической блокады Ирана может быть прикрытием для других стратегий и сценариев.
Нельзя полностью исключать того, что Трамп пытается внушить Ирану, что он придерживается этого плана, а на деле постарается его «огорошить» неожиданной атакой. Например, ударами по новому руководству или по важным экономическим или социальным объектам.
29 апреля Дональд Трамп призвал власти Ирана поторопиться с заключением сделки по ядерной программе. Глава Белого дома написал в Truth Social, что Тегерану «лучше поскорее поумнеть».