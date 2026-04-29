Бойцы СВО из Красноярья получат посылки из дома ко Дню Великой Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В зону специальной военной операции из Красноярска отправлен очередной гуманитарный груз.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В зону специальной военной операции из Красноярска отправлен очередной гуманитарный груз.

Отправка приурочена к старту отчётно-программного форума регионального отделения партии «Единая Россия», участники которого привезли из территорий края технику и посылки для бойцов. Сибирские подразделения получат гумподдержку от земляков ко Дню Великой Победы.

Губернатор края, секретарь регионального отделения партии Михаил Котюков пообщался с волонтёрами, формировавшими груз, и водителями, которые поведут фуру по маршруту.

«Я часто встречаюсь с семьями участников СВО в округах и знаю, как люди благодарны за помощь. Спасибо вам за поддержку ребят и хорошей дороги», — напутствовал активистов Михаил Котюков.

Большегруз стал 139-м с 2022 года, собранным по инициативе регионального актива партии. Он доставит в новые территории 20 тонн гуманитарной помощи. В составе: три легковых автомобиля, адресные посылки бойцам, собранные в рамках краевой акции «СВОим для Победы».

«Также в фуре отправляются посылки детям социальных учреждений Свердловского округа ЛНР, собранные в рамках партийной акции “Детям Донбасса с теплом из Сибири”. На летнем отдыхе у ребят будет новый спортивный инвентарь, карандаши, краски, альбомы, настольные игры. Конечно же, в каждой фуре едут посылки, которые традиционно передают землякам волонтёрские движения края, в том числе наши соратники — “Защитникам Красноярска”», — рассказала руководитель краевого центра сбора гуманитарной помощи Инна Рычкова.

Михаил Котюков поблагодарил волонтёров за системную работу по формированию грузов для фронта и подшефных территорий.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше