Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал причину, по которой парад Победы пройдет без техники

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Решение провести парад Победы 9 мая в Москве без военной техники связано в том числе с террористической активностью Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Речь идет об оперативной обстановке», — сказал он, отвечая на вопрос о причинах, почему парад пройдет без техники. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о том, что «киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился во всю в террористическую активность».

«Поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет. Но давайте не забывать, все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад, широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату», — сказал Песков. Он подчеркнул, что сейчас дата не юбилейная. «Но парад все равно будет, пусть и в усеченном формате», — заключил пресс-секретарь президента.

