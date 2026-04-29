Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Дудаков объяснил, кто выиграет от выхода ОАЭ из ОПЕК

Выход ОАЭ из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и формата ОПЕК+ будет выгоден США, так как «нефтяной картель» ослабнет, а влиять на отдельные страны, продающие энергоресурсы, будет проще, чем на членов авторитетного объединения. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог‑американист Малек Дудаков.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт напомнил, что Объединенные Арабские Эмираты первоначально находились в составе ОПЕК, затем — в ОПЕК+. По его словам, решение ОАЭ о выходе из организации имеет знаковое значение.

«На фоне энергокризиса и перекрытия Ормузского пролива между монархиями Персидского залива начинается война всех против всех. Раскол внутри ОПЕК и среди монархий залива будет усугубляться. Я бы не сказал, что это большая победа администрации Дональда Трампа», — объяснил собеседник NEWS.ru.

По словам Малека Дудакова, выход ОАЭ из ОПЕК предоставит США возможность оказывать давление на страны, торгующие нефтью, не опасаясь, что за них вступятся союзники.

Политолог уточнил, что ОАЭ на фоне выхода из ОПЕК требуют от Пакистана вернуть займы. В свою очередь, Саудовская Аравия пользуется моментом и вопреки интересам Абу‑Даби улучшает отношения с Исламабадом. Таким образом, подчеркнул американист, выход ОАЭ из ОПЕК может привести к кризису в отношениях Абу‑Даби и Эр‑Рияда.

О выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ накануне сообщило агентство WAM. Уточнялось, что Объединенные Арабские Эмираты прекращают членство в объединениях с 1 мая 2026 года.

