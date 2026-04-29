Политолог Дудаков объяснил, кто выиграет от выхода ОАЭ из ОПЕК

«На фоне энергокризиса и перекрытия Ормузского пролива между монархиями Персидского залива начинается война всех против всех. Раскол внутри ОПЕК и среди монархий залива будет усугубляться. Я бы не сказал, что это большая победа администрации Дональда Трампа», — объяснил собеседник NEWS.ru.
Политолог уточнил, что ОАЭ на фоне выхода из ОПЕК требуют от Пакистана вернуть займы. В свою очередь, Саудовская Аравия пользуется моментом и вопреки интересам Абу‑Даби улучшает отношения с Исламабадом. Таким образом, подчеркнул американист, выход ОАЭ из ОПЕК может привести к кризису в отношениях Абу‑Даби и Эр‑Рияда.
О выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ накануне сообщило агентство WAM. Уточнялось, что Объединенные Арабские Эмираты прекращают членство в объединениях с 1 мая 2026 года.