В Омске Хоценко пообещал сохранить статус культурной столицы на десятилетия

Губернатор уверен, что городу нужно закрепить за собой статус культурного лидера.

Источник: пресс-служба правительства

Виталий Хоценко заявил, что Омск должен сохранить статус культурной столицы не только в 2026 году, но и на десятилетия вперёд.

Сегодня в Омске проходит отчётно-программный форум партии «Единая Россия». Участники обсуждают итоги реализации Народной программы. Губернатор Виталий Хоценко отметил, что одним из важных направлений программы остаются культура и молодёжная политика. Он напомнил, что в прошлом году Омск был молодёжной столицей России, а в этом получил статус культурной столицы.

По словам главы региона, в рамках статуса молодёжной столицы в Омске прошло 500 мероприятий, которые посетили более 2 млн человек. Только трёхдневное празднование Дня молодёжи собрало около 300 тыс. участников.

В программе проекта «Омск — культурная столица 2026 года» уже состоялось более тысячи мероприятий. Однако, как отметил Виталий Хоценко, статус — это не только праздники, форумы и фестивали, но и вложения в развитие отрасли.

Чтобы соответствовать высокому званию культурной столицы, приводим в порядок учреждения отрасли.

отметил Хоценко

В этом году планируется капитально отремонтировать четыре объекта музея «Старина Сибирская» в Большеречье, два региональных театра в Омске и дом культуры в Тюкалинске. Уже начат ремонт драматического театра, областной библиотеки имени Пушкина, музея имени Достоевского, домов культуры в Азовском и Муромцевском районах, а также музея в Одесском районе. Завершается ремонт детской школы искусств в Седельникове и кино-досугового центра в Кормиловке.

«Культурной столицей Омск должен быть не только в этом году. Статус лидера мы должны закрепить на десятилетия вперёд», — подчеркнул губернатор.

Для этого, по мнению Виталия Хоценко, нужно привлекать лучших выпускников театральных вузов и художественных училищ, а также повышать уровень всех учреждений культуры.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше