В Омске Хоценко пообещал сохранить статус культурной столицы на десятилетия

Виталий Хоценко заявил, что Омск должен сохранить статус культурной столицы не только в 2026 году, но и на десятилетия вперёд.
Сегодня в Омске проходит отчётно-программный форум партии «Единая Россия». Участники обсуждают итоги реализации Народной программы. Губернатор Виталий Хоценко отметил, что одним из важных направлений программы остаются культура и молодёжная политика. Он напомнил, что в прошлом году Омск был молодёжной столицей России, а в этом получил статус культурной столицы.
По словам главы региона, в рамках статуса молодёжной столицы в Омске прошло 500 мероприятий, которые посетили более 2 млн человек. Только трёхдневное празднование Дня молодёжи собрало около 300 тыс. участников.
В программе проекта «Омск — культурная столица 2026 года» уже состоялось более тысячи мероприятий. Однако, как отметил Виталий Хоценко, статус — это не только праздники, форумы и фестивали, но и вложения в развитие отрасли.
Чтобы соответствовать высокому званию культурной столицы, приводим в порядок учреждения отрасли.
В этом году планируется капитально отремонтировать четыре объекта музея «Старина Сибирская» в Большеречье, два региональных театра в Омске и дом культуры в Тюкалинске. Уже начат ремонт драматического театра, областной библиотеки имени Пушкина, музея имени Достоевского, домов культуры в Азовском и Муромцевском районах, а также музея в Одесском районе. Завершается ремонт детской школы искусств в Седельникове и кино-досугового центра в Кормиловке.
«Культурной столицей Омск должен быть не только в этом году. Статус лидера мы должны закрепить на десятилетия вперёд», — подчеркнул губернатор.
Для этого, по мнению Виталия Хоценко, нужно привлекать лучших выпускников театральных вузов и художественных училищ, а также повышать уровень всех учреждений культуры.