КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Массовое применение БПЛА не делает ситуацию на фронте патовой, потому что не только они решают исход сражения/
Заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Поэтому патовая ситуация это или нет? Нет, это некая гонка вооружений только современных видов. Мы видим, у нас на глазах это все менялось, те приоритеты, которые были у наших бойцов в плане использования вооружения, в плане того, что они задействовали для продвижения», — сказал Денис Пушилин.
Он добавил, что Украина стала для Запада испытательным полигоном, где обкатывают новые виды вооружения. «Да, сейчас это беспилотники, которые решают ситуацию на фронте, но они не могут быть единственными в плане освобождения территории. Поэтому здесь без пехоты, без солдата, без штурмовых действий ситуация не может считаться завершенной», — заключил глава региона.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+