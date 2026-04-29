Региональную цифровую систему наблюдения за дорогами расширяют

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году интеллектуальную транспортную систему (ИТС) Красноярской агломерации расширят.
Об этом губернатору Михаилу Котюкову рассказали в ходе его визита в центр мониторинга Управления автомобильных дорог. Перспективы развития ИТС обсудили на штабе по реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Для реализации этих планов аланируется закупить 50 новых постов мониторинга ДТП и ЧС с искусственным интеллектом. Они будут фиксировать не только аварии, но и остановку транспорта, людей и посторонние предметы в зоне контроля.
Обновят систему мониторинга: на информационные табло начнут выводить данные о дорожных работах и заторах. Также установят два новых автоматических пункта весогабаритного контроля — на трассах «Саяны» и Красноярск — Енисейск. Продолжится монтаж стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД: сейчас они работают на 252 рубежах.
Глава региона поставил задачу охватить цифровой системой наблюдения всю дорожную сеть региона.
Михаил Котюков сказал: «На дорогах Красноярской агломерации не должно быть “слепых” зон. Внедрение ИТС позволяет не только наблюдать за движением онлайн, но и при необходимости корректировать и перераспределять транспортные потоки через управление светофорами. Дороги должны быть не только безопасными, но и технологичными».
ИТС в Красноярске развивают с 2020 года. Тогда начали внедрять систему. С 2022 года к процессу подключилось краевое Управление автомобильных дорог. Городскую и краевую системы мониторинга объединили. Сегодня в ИТС Красноярской агломерации уже работает более 6300 единиц оборудования: 625 светофоров, 1234 детектора транспорта, 190 точек мониторинга ДТП, 57 метеостанций, 1180 автобусов со специальными датчиками. В единый модуль также включены сервисы фотовидеофиксации нарушений и автоматизированного весогабаритного контроля.