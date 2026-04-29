Андрей Шимкив: Единой командой продолжаем работу

Выступая на масштабном форуме, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив выразил уверенность, что новая народная программа партии станет ориентиром для работы всей депутатской вертикали.
Сегодня в Новосибирске состоялся региональный отчетный форум «Единой России». Лейтмотив представительного собрания, на котором присутствовали партийцы, депутаты, лидеры общественного мнения, сотрудники предприятий и организаций области, — реализация народной программы партии «Есть результат». На восьми дискуссионных площадках, участие в которых принимали и депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области, были сформулированы предложения в новую народную программу. Часть этих предложений спикеры от дискуссионных групп озвучили на пленарной части форума. Обсуждались вопросы поддержки семей и молодежи, приоритеты сфер здравоохранения и образования, развития территорий, создания благоприятной и комфортной среды, цифровизации и транспортной обеспеченности, точки роста для предпринимательства и промышленных предприятий, сохранения культурного наследия страны.
В своем приветствии участникам форума Губернатор Андрей Травников сказал о том, что сегодняшнее мероприятие — часть масштабной общероссийской отчетно-программной кампании. Ее ключевая задача — рассказать, как выполняются мероприятия народной программы, воплощаются в реальность проекты развития территорий.
Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков привел примеры выполненных задач в Новосибирской области: «Ремонт и строительство школ, детских садов, поликлиник, ФАПов, объектов культуры. Особое внимание мы уделяли проекту “Безопасные качественные дороги”. Благоустройство дворов и придомовых территорий — это то, что непосредственно влияет на жизнь наших граждан, с чем наши граждане ежедневно сталкиваются. Очень важно, что нам удалось включить в бюджет и профинансировать завершение строительства ледовой арены, строительство кампуса мирового уровня в НГУ. Завершается строительство СКИФа, это грандиозный проект всероссийского уровня. Построена новая современная инфекционная больница, это мое личное было обещание, когда мы избирались в Государственную Думу. Сейчас по инициативе партии “Единая Россия” обсуждается вопрос, важный не только для Новосибирской области, но для всей страны, он связан с отсрочкой платежей по бюджетным кредитам».
Сбор предложений в народную программу партии на дискуссионных площадках, через партийных активистов или депутатов, через выражение мнений на сайте — это, по сути формирование программного документа, в котором собран в единое целое огромный массив наказов. Об этом сказал Андрей Шимкив: «Неоднократно подчеркивал, что выполнение наказов — важнейшая, если не самая важная часть депутатской работы. Всегда надо помнить, что мы представляем интересы своих избирателей и отвечаем за то, чтобы обеспечить выполнение их наказов. Как это сделать? На только что завершившемся в Санкт-Петербурге Совете законодателей наш Президент очень четко об этом говорил. Законодатель, сказал Президент, не только решает задачи своих избирателей как их представитель, но и не должен забывать о своей контрольной функции. Образно говоря, от разработки проектно-сметной документации до момента, когда будет перерезана красная ленточка, когда речь идет о строительстве любого социального объекта».
По словам Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области, механизм, начинающийся сбором предложений жителей и завершающийся отчетом об исполнении программы, — реально работает. Это подтверждается опытом Новосибирской области: «Есть соответствующие цифры и динамика. Мы видим, как меняются запросы жителей в зависимости от проработанности той или иной темы. Могу привести такой пример: в седьмом созыве в программу наказов было включено 14 тысяч наказов, сейчас рекомендовано к включению уже больше 28 тысяч. Основное, 61 процент — это наказы в сфере ЖКХ (чистая вода, газификация, ремонт сетей). Это говорит о том, что люди поняли: программа наказов работает, что наказы будут выполнены по дорожной карте, согласованной с органами исполнительной власти, будут включены в программы Новосибирской области. Уверен, что и новая народная программа партии станет ориентиром для работы всей депутатской вертикали».
Большой форум проводится накануне торжеств в честь 9 Мая, подчеркнул Андрей Шимкив, очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне: «На региональном оргкомитете утверждено, что основой концепции празднования в нашей области станут слова “Всем миром, всем народом!”. Это строки из известной песни Александры Пахмутовой. Они особенно актуальны и сегодня, в год единства народов России, который объявил Президент нашей страны. И в целом в этих словах “Всем миром, всем народом” — огромный смысл. Они как нельзя более точно передают суть многих процессов в нашей стране, силу духа и единство людей. Это проявляется и тогда, когда мы преклоняем колени перед памятью и подвигом наших предков, и когда ставим перед собой масштабные цели и вместе их достигаем, объединяя усилия и поддерживая друг друга. Каждый из тех, кто здесь находится, каждый и вас является участником этих процессов развития. И я искренне благодарю вас за это».
Обращаясь ко всем присутствующим на форуме, который проходил в большом зале имени Арнольда Каца, Андрей Шимкив призвал: «Единой командой продолжаем работу! Всем миром, всем народом — точно справимся с любыми задачами!».
