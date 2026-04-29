Хоценко анонсировал в Омске парад без военной техники на 9 Мая

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в среду, 29 апреля 2026 года, что на оргкомитете по подготовке к празднованию Дня Великой Победы был принят ряд решений.
«Принято решение, что в этом году в мероприятии не будет участвовать военная техника. Исключение составит легендарный танк Т-34. В построении запланирована проходка парадных расчетов общей численностью более 1 000 человек», — рассказал глава региона.
Также, по его словам, в Омской области сохранится традиция единовременной выплаты в размере 255 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны.
Виталий Хоценко заявил, что первым мероприятием 9 Мая станет традиционное возложение цветов в парке Победы, и пригласил омичей присоединиться к нему.
Напомним, что уже стартовал прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк», подробнее узнать о правилах участия можно по ссылке.