Лукашенко и Токаев поговорили по телефону

Главы государств обсудили развитие белорусско-казахстанских отношений и отметили высокую динамику контактов на различных уровнях.
Только за последние полгода состоялся ряд знаковых двусторонних визитов: Казахстан посетили премьер-министр и глава белорусского МИД, а в Минске принимали председателя Мажилиса Парламента Казахстана.
Помимо того, Лукашенко и Токаев затронули вопросы предстоящих мероприятий и визитов.
В частности, лидеры стран рассмотрели перечень вопросов, которые будут формировать повестку Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, запланированных на
Осенью текущего года в Минске также ожидают с визитом делегацию Казахстана во главе с премьер-министром — они примут участие в Евразийском межправительственном совете и международной выставке «ИННОПРОМ».
В преддверии Дня Победы Лукашенко и Токаев обменялись поздравлениями и пожелали народам двух стран мира и благополучия.