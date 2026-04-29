Лукашенко и Токаев поговорили по телефону

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поговорил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

«Лукашенко и Токаев поговорили по телефону. Ждем подробности», — говорится в сообщении.

Главы государств обсудили развитие белорусско-казахстанских отношений и отметили высокую динамику контактов на различных уровнях.

Только за последние полгода состоялся ряд знаковых двусторонних визитов: Казахстан посетили премьер-министр и глава белорусского МИД, а в Минске принимали председателя Мажилиса Парламента Казахстана.

Помимо того, Лукашенко и Токаев затронули вопросы предстоящих мероприятий и визитов.

В частности, лидеры стран рассмотрели перечень вопросов, которые будут формировать повестку Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского экономического форума, запланированных на 28—29 мая в Астане.

Осенью текущего года в Минске также ожидают с визитом делегацию Казахстана во главе с премьер-министром — они примут участие в Евразийском межправительственном совете и международной выставке «ИННОПРОМ».

В преддверии Дня Победы Лукашенко и Токаев обменялись поздравлениями и пожелали народам двух стран мира и благополучия.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше