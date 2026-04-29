Токаев примет Лаврова в четверг

«Сегодня, двадцать девятого апреля, глава российского внешнеполитического ведомства направляется с официальным визитом в Астану. Основная рабочая часть придется на тридцатое апреля. Глава российского внешнеполитического ведомства будет принят президентом Республики Казахстан и проведет переговоры с министром иностранных дел этого государства», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.