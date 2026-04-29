Леонид Самухин возглавил Минтранс Нижегородской области

Леонид Самухин занял пост министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Соответствующий указ 28 апреля 2026 года подписал губернатор Глеб Никитин, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Леонид Самухин хорошо знаком с дорожной сферой: с конца 2019 года он руководил Главным управлением автомобильных дорог региона. Ранее работал директором профильного департамента и занимал пост заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. Его профессиональная карьера полностью связана с развитием дорожной инфраструктуры — от ремонта до строительства крупных объектов.
— Новая должность требует серьезной ответственности. Перед отраслью стоят масштабные задачи — развитие дорожной сети, повышение безопасности, модернизация общественного транспорта и реализация инфраструктурных проектов. В числе приоритетов — внедрение современных технологий и сохранение темпов развития, — отметил Самухин.
Параллельно в регионе произошли и другие кадровые изменения. Исполняющим обязанности директора Главного управления автомобильных дорог назначен Александр Денисов. С 30 апреля свой пост покидает заместитель председателя правительства Вячеслав Горев — он уходит по собственному желанию.
Временно исполнять обязанности зампреда будет Владимир Тужилин, который сейчас возглавляет министерство экологии. В свою очередь, это ведомство перейдет под руководство Ольги Беляниной, ранее занимавшей должность заместителя министра кадровой политики.