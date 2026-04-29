КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сумское направление: в Краснопольском районе армия России укрепляет позиции у Таратутино и Новодмитровки. В Сумском и Глуховском районах продолжаются позиционные бои.
В Донбассе на Краснолиманском направлении армия России наступает в районе населённых пунктов Крымки и Коровий Яр. На Северском участке ВС РФ продолжаются бои в районе Калеников и Кривой Луки. На Славянском направлении тяжелейшие бои идут на подступах и восточных окраинах Рай-Александровки. На южном фланге в районе Липовки без изменений. В районе Калеников и Кривой Луки не стихают ожесточённые бои.
Константиновское направление: армия России подтвердила освобождение села Ильиновка. Противник признаёт тяжёлые бои в Долгой Балке и активные действия ВС РФ по фланговому охвату Константиновки. Российские бойцы стараются закрепиться в западных районах Константиновки. А на восточных окраинах идут тяжелые бои за улицы в частном секторе. В Добропольском направлении севернее Гришино идут бои в районе Новоалександровки, Василевки и в направлении на Мирное. В районе Белицкого ВСУ контратакуют, ВС РФ стараются расширить зону контроля и проводят накопление войск.
В Таврии на Днепропетровском направлении ВС РФ наносят удары по целям в Александровке, Добропасово, Великомихайловке. В междуречье у Лесного идут бои за контроль над лесным массивом, артиллерия бьет по позициям врага в Подгавриловке. На Гуляйпольском направлении бои в районе Чаривного, Гуляйпольского, Верхней Терсы и Воздвижевки. Идёт постоянная борьба за господство в «малом небе».На Запорожском направлении ВСУ пытаются штурмовать российские позиции в Приморском и Степногорске. ВС РФ отвечают ударами по живой силе противника в Малокатериновке, Кушугуме и Григоровке.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
