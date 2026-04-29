Лукашенко пригласил Токаева в Беларусь

МИНСК, 29 апр — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко возобновил приглашение своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву приехать в Беларусь, об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что главы государств смогут в ходе визита комплексно обсудить все актуальные вопросы в двусторонней повестке, определить перспективные проекты и планы на будущее.

Токаев посещал Беларусь несколько раз: в 2019-м, 2023-м и 2025 годах.

Ранее Токаев сообщил, что в мае пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. На нем главы государств, помимо многосторонней повестки, обсудят и другие вопросы, связанные с развитием отношений между государствами.

