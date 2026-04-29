Захарова прокомментировала высказывания Зеленского о ядерном оружии

Захарова: Западная Европа может стать первой жертвой ядерного шантажа Зеленского.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Западная Европа рискует стать первой жертвой «ядерного шантажа» Владимира Зеленского, выпрашивающего у нее ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Он, по сути, продолжает провоцировать ядерный конфликт подобными заявлениями, причем Западная Европа рискует стать первой жертвой этого самого ядерного шантажа», — сказала она на брифинге.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие в довесок к гарантиям безопасности для Украины.

