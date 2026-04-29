Иран решил навсегда положить конец агрессии США

«После 12-дневной войны (в июне 2025 года — прим. ТАСС) я утверждал, что, если что-то подобное повторится, Иран не будет действовать сдержанно, взвешенно, предсказуемо, потому что война за существование будет другой войной, и это произошло. Иран решил раз и навсегда положить конец этой агрессии, которую американцы начали много десятилетий назад, не простив иранцев за Исламскую революцию 1979 года, в результате которой они были изгнаны из Ирана», — сказал дипломат на площадке Института политических и международных исследований — аналитического центра при внешнеполитическом ведомстве Ирана.