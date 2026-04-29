Иран решил навсегда положить конец агрессии США

ТЕГЕРАН, 29 апреля. /ТАСС/. Иран после начала нового витка эскалации в результате ударов США и Израиля по исламской республике решил «раз и навсегда» положить конец многолетнему американскому давлению и агрессии в отношении страны. Об этом заявил замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде.

Источник: РИА "Новости"

«После 12-дневной войны (в июне 2025 года — прим. ТАСС) я утверждал, что, если что-то подобное повторится, Иран не будет действовать сдержанно, взвешенно, предсказуемо, потому что война за существование будет другой войной, и это произошло. Иран решил раз и навсегда положить конец этой агрессии, которую американцы начали много десятилетий назад, не простив иранцев за Исламскую революцию 1979 года, в результате которой они были изгнаны из Ирана», — сказал дипломат на площадке Института политических и международных исследований — аналитического центра при внешнеполитическом ведомстве Ирана.

Саид Хатибзаде подчеркнул, что США «не смогли смириться с изменениями внутри Ирана» и принять «реальность на местах», продолжив «наказывать иранский народ за эту революцию». «И эта война стала моментом, когда мы решили раз и навсегда положить конец этому незаконному давлению, которое они оказывают на Иран», — заявил он.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля Трамп объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.

