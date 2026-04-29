Токаев пригласил Лукашенко в Астану: детали разговора

По данным пресс-службы Акорды, в ходе беседы президенты с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-белорусских отношений, демонстрирующих положительную динамику по всем направлениям сотрудничества.
Главы государств обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, рассмотрели график предстоящих совместных мероприятий.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев пригласил Александра Лукашенко принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме. Данные мероприятия состоятся в Астане в конце мая.
