Токаев пригласил Лукашенко в Астану: детали разговора

Сегодня, 29 апреля 2026 года, состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

По данным пресс-службы Акорды, в ходе беседы президенты с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-белорусских отношений, демонстрирующих положительную динамику по всем направлениям сотрудничества.

Главы государств обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, рассмотрели график предстоящих совместных мероприятий.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев пригласил Александра Лукашенко принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме. Данные мероприятия состоятся в Астане в конце мая.

Ранее мы рассказывали, что Токаев назвал премьера Чехии «надежным другом Казахстана» и вручил орден.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
