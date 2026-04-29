Политолог: визит Карла III в США не настроит Трампа против РФ

Визит короля Великобритании Карла III в США вряд ли изменит отношение президента Дональда Трампа к России. Такую точку зрения в беседе с NEWS.ru высказал научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.

Источник: AP 2024

Эксперт напомнил, что Лондон уже давно стремится стать мостом между Европой и Вашингтоном. Раньше, когда Британия входила в Евросоюз, эта роль давалась ей проще. Связи между США и Великобританией действительно крепче, чем между Вашингтоном и Брюсселем, но переоценивать влияние Лондона на американскую политику не стоит, отмечает Кортунов.

«Я не думаю, что визит Карла III в США может настроить Трампа против РФ», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Политолог также обратил внимание, что ключевую роль в определении курса страны играет не монарх, а правительство. Сейчас у власти в Британии находятся лейбористы, и между премьером Киром Стармером и Дональдом Трампом существует серьезный идеологический разрыв. Возможно, именно поэтому поездка короля в Вашингтон стала попыткой сгладить эти противоречия.

«У правого популиста Трампа и лейбориста Стармера существует, мягко говоря, серьезное идеологическое расхождение. Возможно, поездка монарха в Вашингтон была связана с попыткой каким-то образом отодвинуть на задний план расхождения между двумя лидерами за счет акцента на более нейтральную фигуру британского короля», — резюмировал Кортунов.

Ранее политолог Алексей Мухин высказал мнение, что Карл III намерен продемонстрировать Трампу, что он не Стармер и с ним можно договориться. По его словам, король Великобритании прибыл в США с намерением сформировать антироссийский фронт с Англией в роли наставника, тогда как США в нем будут рядовым участником, как Канада и Австралия.

