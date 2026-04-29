Лукашенко пригласил Токаева с официальным визитом в Беларусь

Лукашенко пригласил Токаева в Беларусь для обсуждения актуальных вопросов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом в республику во время телефонного разговора 29 апреля. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

В телефонном разговоре главы двух стран обсудили развитие двусторонних отношений, отметив высокую динамику контактов на различных уровнях.

За последние полгода состоялся ряд знаковых визитов. Премьер-министр Александр Турчин, а также министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков посетили Казахстан. А в столицу Беларуси приезжал председатель Мажилиса парламента Казахстана.

Президенты двух стран обсудили график предстоящих мероприятий и визитов. В конце мая 2026 года в Астане состоятся Высший Евразийский экономический совет и Евразийский экономический форум. Лукашенко и Токаев рассмотрели их повестку.

Лидеры двух стран в преддверии общего великого праздника Дня Победы обменялись поздравлениями. Александр Лукашенко пригласил своего казахстанского коллегу совершить официальный визит в Беларусь для комплексного обсуждения актуальных вопросов в двусторонней повестке, определения перспективных проектов и планов на будущее.

В Минске осенью 2026 года ждут с визитом делегацию из Казахстана во главе с премьер-министром для участия в Евразийском межправительственном совете и международной выставке «Иннопром».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-главу МИД Беларуси на новую должность.

Тем временем спецпосланник Дональда Трампа Джон Коул обратился к Александру Лукашенко после обмена на границе Беларуси и Польши 28 апреля. Также Коул планирует новый визит в Минск уже в мае.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше