Лукашенко пригласил Токаева с официальным визитом в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом в республику во время телефонного разговора 29 апреля. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В телефонном разговоре главы двух стран обсудили развитие двусторонних отношений, отметив высокую динамику контактов на различных уровнях.
За последние полгода состоялся ряд знаковых визитов. Премьер-министр Александр Турчин, а также министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков посетили Казахстан. А в столицу Беларуси приезжал председатель Мажилиса парламента Казахстана.
Президенты двух стран обсудили график предстоящих мероприятий и визитов. В конце мая 2026 года в Астане состоятся Высший Евразийский экономический совет и Евразийский экономический форум. Лукашенко и Токаев рассмотрели их повестку.
Лидеры двух стран в преддверии общего великого праздника Дня Победы обменялись поздравлениями. Александр Лукашенко пригласил своего казахстанского коллегу совершить официальный визит в Беларусь для комплексного обсуждения актуальных вопросов в двусторонней повестке, определения перспективных проектов и планов на будущее.
В Минске осенью 2026 года ждут с визитом делегацию из Казахстана во главе с премьер-министром для участия в Евразийском межправительственном совете и международной выставке «Иннопром».
