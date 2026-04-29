Эксперт рассказал, кто на самом деле управляет Ираном

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранских чиновников сообщило, что власть в Иране постепенно переходит к руководителям Корпуса стражей исламской революции. В публикации отмечается, что реальная власть в стране концентрируется в руках узкой группы консерваторов — членов Высшего совета национальной безопасности, администрации верховного лидера и КСИР, при этом Корпус стражей занимает доминирующее положение, контролируя как военную стратегию, так и основные политические решения.
Кирилл Семенов обращает внимание, что Ахмаду Вахиди удалось в кратчайшие сроки консолидировать оперативное руководство.
Благодаря Вахиди и КСИР временное отсутствие верховного лидера на капитанском мостике не привело к дезориентации системы. Напротив, государственный механизм Ирана сработал так, как он десятилетиями проектировался для кризисных ситуаций.
По мнению эксперта, в Иране состоялся переход к мобилизационной модели управления, когда военный опыт и институциональная выучка вышли на передний план. И это ни в коем случае не «узурпация» и не «смена режима», как некоторые пытаются это преподнести, подчеркнул он.
Скорее всего, командующий КСИР лично контролирует соблюдение «красных линий» на переговорах о прекращении огня, при этом оставляя переговорщикам пространство для профессионального диалога, отмечает Семенов.
В то же время духовенство, парламент и правительство сохраняют свои конституционные полномочия, а Моджтаба Хаменеи остается символом легитимности и верховным арбитром, который может включиться в процесс, как только позволит здоровье.
По мнению аналитика, сегодня именно Вахиди олицетворяет способность Ирана выдерживать колоссальные нагрузки без потери управляемости. Семенов считает, что в сложившейся системе роль президента Масуда Пезешкиана уходит на второй план.
Продуктивный диалог возможен только при понимании того, что публичные инициативы дипломатов проходят верификацию командования КСИР, а окончательное слово остается за теми, кто на деле отвечает за суверенитет и безопасность страны.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп поставил задачу перед своими помощниками — подготовить план продолжительной блокады Ирана. По информации авторов издания, в Вашингтоне считают, что возобновление ударов по Ирану или выход из конфликта несут больше рисков для США.