Эксперт рассказал, кто на самом деле управляет Ираном

В условиях конфликта с США и Израилем главным центром принятия стратегических решений в Иране стал Корпус стражей исламской революции (КСИР) во главе с Ахмадом Вахиди. Об этом пишет политолог Кирилл Семенов в своем телеграм-канале. По мнению эксперта, выход Вахиди на первый план является закономерным результатом долгой институциональной эволюции, которую ускорило ранение нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

Источник: Reuters

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранских чиновников сообщило, что власть в Иране постепенно переходит к руководителям Корпуса стражей исламской революции. В публикации отмечается, что реальная власть в стране концентрируется в руках узкой группы консерваторов — членов Высшего совета национальной безопасности, администрации верховного лидера и КСИР, при этом Корпус стражей занимает доминирующее положение, контролируя как военную стратегию, так и основные политические решения.

Кирилл Семенов обращает внимание, что Ахмаду Вахиди удалось в кратчайшие сроки консолидировать оперативное руководство.

Благодаря Вахиди и КСИР временное отсутствие верховного лидера на капитанском мостике не привело к дезориентации системы. Напротив, государственный механизм Ирана сработал так, как он десятилетиями проектировался для кризисных ситуаций.

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

По мнению эксперта, в Иране состоялся переход к мобилизационной модели управления, когда военный опыт и институциональная выучка вышли на передний план. И это ни в коем случае не «узурпация» и не «смена режима», как некоторые пытаются это преподнести, подчеркнул он.

Скорее всего, командующий КСИР лично контролирует соблюдение «красных линий» на переговорах о прекращении огня, при этом оставляя переговорщикам пространство для профессионального диалога, отмечает Семенов.

В то же время духовенство, парламент и правительство сохраняют свои конституционные полномочия, а Моджтаба Хаменеи остается символом легитимности и верховным арбитром, который может включиться в процесс, как только позволит здоровье.

По мнению аналитика, сегодня именно Вахиди олицетворяет способность Ирана выдерживать колоссальные нагрузки без потери управляемости. Семенов считает, что в сложившейся системе роль президента Масуда Пезешкиана уходит на второй план.

Продуктивный диалог возможен только при понимании того, что публичные инициативы дипломатов проходят верификацию командования КСИР, а окончательное слово остается за теми, кто на деле отвечает за суверенитет и безопасность страны.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп поставил задачу перед своими помощниками — подготовить план продолжительной блокады Ирана. По информации авторов издания, в Вашингтоне считают, что возобновление ударов по Ирану или выход из конфликта несут больше рисков для США.

