И. Метшин: «Наш долг как власти — сделать все, чтобы вернувшиеся с победой бойцы чувствовали себя достойно»

«Туган» помогает ветеранам СВО мягко возвращаться к мирной жизни и учить других на своем примере
Встреча состоялась по инициативе депутата Казанской городской думы, руководителя НКО «Все для детей» Далии Гайнановой. Сообщество ветеранов СВО «Туган» было создано осенью 2025 года при поддержке Далии Гайнановой и Ларисы Вознесенской. Сейчас объединение насчитывает 70 участников боевых действий, демобилизованных после ранений. Организация помогает ветеранам в социальной адаптации к мирной жизни и развивает систему взаимной поддержки.
Деятельность сообщества включает консультации психологов, наставников и специалистов по социальной адаптации, содействие в трудоустройстве и восстановлении документов, информирование о мерах государственной поддержки, обучение методам саморегуляции и разрешению конфликтных ситуаций, организацию спортивных, культурных и досуговых мероприятий.
«В сообщество “Туган” входят разные ребята. Они здесь общаются, адаптируются к мирной жизни. Я, как депутат, готова решать личные вопросы и задачи, готова представлять все эти результаты, но важна также вовлеченность самих ребят. Наша задача — создать площадку, где ветераны будут мягко возвращаться к мирной жизни и учить других на своем примере», — рассказала Далия Гайнанова.
«Не рыбу покупаем, а удочку выдаем»: кадры для поддержки участников СВО
Обращаясь к ветеранам, Ильсур Метшин выразил признательность за их мужество и преданность Родине. «Все вопросы, которые мы обсуждали сегодня — сложные, некоторые требуют времени и инициатив на федеральном уровне. Что-то мы можем сделать сами и оперативно. В любом случае, я благодарен каждому из вас. От имени всех казанцев хочу сказать спасибо за ваш подвиг, за то, что вы защищали нашу независимость. Вы — лучший пример в преддверии 9 Мая: чувство долга у нас в крови. Наш долг как власти — сделать все, чтобы вернувшиеся с победой бойцы чувствовали себя достойно. Я как мэр буду над этим работать», — подчеркнул глава города.
Ветеран СВО, волонтер Кирилл Дмитриев отметил в разговоре с мэром нехватку профильных специалистов, работающих с вернувшимися бойцами. Он предложил организовать обучение по программам психологической реабилитации, приведя в пример московские практики.
Мэр инициативу поддержал, предложив четкий алгоритм реализации: «Давайте так: вы формируете группу из желающих переобучиться, а город берет на себя все расходы. Никого принуждать не нужно. Найдется три человека или десять — это уже хороший результат. Это тот случай, когда мы не просто “рыбу покупаем”, а “удочку выдаем”. Люди станут квалифицированными помощниками, сформируется сообщество, которое сможет работать с ребятами. Мы готовы отправить на обучение, а затем создадим профильную площадку, как мы это сделали с “Доброй Казанью”, чтобы вы могли делиться опытом».
«Создадим специальные группы, привлечем сильных преподавателей, организуем бесплатную подготовку к ЕГЭ»
О сложностях с получением второго высшего образования говорил ветеран СВО Булат Хабибуллин. По возвращении не все могут вернуться к первоначальной специальности, есть, по его словам, и сложности и с восстановлением в вузах после. Ильсур Метшин пояснил, что муниципальные власти не могут отменить федеральные требования, например, сдачу ЕГЭ, но город готов предоставить системную поддержку. «Если по закону требуется ЕГЭ, мы не можем его отменить, но можем помочь к нему подготовиться. Мы организуем специальные группы и привлечем сильных преподавателей, чтобы ребята не искали репетиторов поодиночке, а получали системную помощь», — заявил мэр. Также градоначальник поручил оперативно изучить ситуацию с тем, что вузы не восстанавливают ушедших на СВО. «Нужно собрать информацию. Если такие случаи не единичны, мы будем разбираться по каждому из них. Используйте свои чаты и объединения, чтобы составить списки, и мы предметно займемся решением вопроса», — пообещал он.
Спорт без барьеров
Практические вопросы развития адаптивного спорта поднял ветеран СВО Рузель Ганиатуллин. После возвращения к мирной жизни он создал команду по волейболу сидя «Алга». Сегодня в ней занимаются уже 12−13 человек, однако коллектив столкнулся с нехваткой тренировочных площадок. Сейчас спортсмены тренируются лишь раз в неделю — по воскресеньям, на базе Академии физической культуры и спорта, где им выделяют всего один-два часа. В связи с этим ветеран обратился с просьбой о предоставлении дополнительного зала и увеличении времени для тренировок.
Мэр пообещал помочь с решением этого вопроса. В частности, он предложил для занятий спортивный зал в школе № 49, где как раз все оборудовано для занятий спортом людей с ограниченными возможностями.
«Создадим условия не только для вашей команды, но и в целом для развития паралимпийского спорта. Спасибо вам за то, что, пройдя через такие испытания, вы не сломались, а продолжаете заниматься спортом, создаете команду и вдохновляете других. Конечно, будем вас поддерживать», — предложил Ильсур Метшин.
Парковочный вопрос во дворах
Одной из тем встречи стал вопрос организации бесплатной парковки на муниципальных парковках у дома для участников СВО. С соответствующей инициативой выступил ветеран боевых действий Виктор Казаков.
Ильсур Метшин пояснил, что технически закрепить индивидуальные места за конкретными гражданами в системе муниципальных парковок невозможно, однако город готов искать альтернативные варианты решения проблемы.
«Система муниципальных парковок работает автоматически: специальные комплексы фотофиксации фиксируют все транспортные средства, находящиеся на стоянке. Программное обеспечение не позволяет в ручном режиме исключать из системы оплаты конкретные автомобили, — разъяснил мэр».
При этом глава города предложил иной путь решения: «Наиболее эффективный вариант — работа с управляющими компаниями. На придомовых территориях, где это возможно, собственники жилья могут через общее собрание выделить специальные места для ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Это вполне реализуемый механизм, давайте проработаем этот вопрос детально».
Виталий Власов сказал о том, что ветераны готовы принять участие в параде Победы 9 мая. Ильсур Метшин подхватил эту идею, но посетовал на то, что времени осталось совсем мало — репетиции парада уже идут полным ходом. Он пригласил ветеранов СВО в этом году стать почетными зрителями парада, а на следующий год пообещал обеспечить их участие в нем.
Также на встрече обсуждали вопросы предоставления бесплатных земельных участков ветеранам СВО, реабилитации зависимых и меры поддержки для военнослужащих после завершения в СВО.