И. Метшин: «Наш долг как власти — сделать все, чтобы вернувшиеся с победой бойцы чувствовали себя достойно»

О сложностях с получением второго высшего образования говорил ветеран СВО Булат Хабибуллин. По возвращении не все могут вернуться к первоначальной специальности, есть, по его словам, и сложности и с восстановлением в вузах после. Ильсур Метшин пояснил, что муниципальные власти не могут отменить федеральные требования, например, сдачу ЕГЭ, но город готов предоставить системную поддержку. «Если по закону требуется ЕГЭ, мы не можем его отменить, но можем помочь к нему подготовиться. Мы организуем специальные группы и привлечем сильных преподавателей, чтобы ребята не искали репетиторов поодиночке, а получали системную помощь», — заявил мэр. Также градоначальник поручил оперативно изучить ситуацию с тем, что вузы не восстанавливают ушедших на СВО. «Нужно собрать информацию. Если такие случаи не единичны, мы будем разбираться по каждому из них. Используйте свои чаты и объединения, чтобы составить списки, и мы предметно займемся решением вопроса», — пообещал он.