В Омской области построят новый аэропорт и Северный обход за 80 млрд

В Омской области реализуют крупные дорожные проекты, включая строительство нового аэропорта и Северного обхода. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко на отчётно-программном форуме «Единой России».
Глава региона подчеркнул, что развитие дорожно-транспортной инфраструктуры остаётся одним из приоритетов Народной программы.
По его словам, сейчас в регионе удалось запустить проекты, которые ещё несколько лет назад считались малореализуемыми. В их числе — строительство нового аэропорта и Северного обхода Омска.
Губернатор отметил, что Северный обход — один из самых крупных современных дорожных проектов. Объём финансирования составляет почти 80 млрд рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Магистраль станет частью транспортного коридора между Россией, Китаем, Монголией и КНДР.
«В дорожной отрасли, как и в других, нужно лидировать», — заявил Виталий Хоценко.
Вопросы строительства дорог и мостов глава региона поднимал на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, это направление важно для повышения безопасности движения, снижения числа ДТП и приведения трасс в нормативное состояние. Омская область получила поддержку.
Также Виталий Хоценко отметил необходимость возрождения государственной организации по строительству мостов, обновления техники и повышения технологического уровня дорожных компаний. Отдельно губернатор остановился на подготовке кадров. Он подчеркнул важность использования потенциала СибАДИ для обучения специалистов для дорожной отрасли, начиная со школьного уровня.