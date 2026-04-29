Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области построят новый аэропорт и Северный обход за 80 млрд

Такая работа требует заблаговременной подготовки кадров, начиная со школы.

Источник: Om1 Омск

В Омской области реализуют крупные дорожные проекты, включая строительство нового аэропорта и Северного обхода. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко на отчётно-программном форуме «Единой России».

Глава региона подчеркнул, что развитие дорожно-транспортной инфраструктуры остаётся одним из приоритетов Народной программы.

По его словам, сейчас в регионе удалось запустить проекты, которые ещё несколько лет назад считались малореализуемыми. В их числе — строительство нового аэропорта и Северного обхода Омска.

Губернатор отметил, что Северный обход — один из самых крупных современных дорожных проектов. Объём финансирования составляет почти 80 млрд рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Магистраль станет частью транспортного коридора между Россией, Китаем, Монголией и КНДР.

«В дорожной отрасли, как и в других, нужно лидировать», — заявил Виталий Хоценко.

Вопросы строительства дорог и мостов глава региона поднимал на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, это направление важно для повышения безопасности движения, снижения числа ДТП и приведения трасс в нормативное состояние. Омская область получила поддержку.

Также Виталий Хоценко отметил необходимость возрождения государственной организации по строительству мостов, обновления техники и повышения технологического уровня дорожных компаний. Отдельно губернатор остановился на подготовке кадров. Он подчеркнул важность использования потенциала СибАДИ для обучения специалистов для дорожной отрасли, начиная со школьного уровня.

