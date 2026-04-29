В ночь на 28 апреля из-за атаки украинских БПЛА в Туапсе произошел масштабный пожар на НПЗ. С ближайших к месту возгорания улиц было эвакуировано население. На территории всего Туапсинского муниципального округа введен режим ЧС регионального уровня.
Дипломат отметила, что страны — члены НАТО, расположенные на берегу Черного моря, должны коллективно разделять ответственность за решение, которое принимается государствами этого объединения по накачке режима Владимира Зеленского вооружением.
«Получается, своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, наносится удар, экологический удар по Черному морю. Кто-нибудь думает в Болгарии, в Турции на этот счет? Кто-то задает вопросы, на что они вообще, забирая у своих налогоплательщиков, переводят деньги туда, в адрес Банковой? Видимо, не думают, но надо бы подумать», — подчеркнула Захарова.
Такая ситуация, отметила официальный представитель МИД РФ, свидетельствует о террористической сущности киевского режима и полном игнорировании преступления со стороны международных организаций, в том числе экологических, и других правочеловеческих структур.
«Как сказал президент России [Владимир Путин], удар ВСУ по Туапсе потенциально грозит серьезными экологическими последствиями. Это еще раз свидетельствует о террористической сущности киевского режима, полном игнорировании этого факта со стороны международных экологических организаций», — добавила Захарова.