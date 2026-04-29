Nikkan: японский сенатор призывает наладить отношения с Россией

Сенатор напомнил, что последняя встреча на высоком уровне состоялась в декабре 2019 года. Тогда министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу провел в Москве восьмичасовые переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. С тех пор стороны не провели ни одной встречи на уровне министерств или официальных переговоров. «Я чувствовал, что должен что-то сделать, поэтому самостоятельно занялся парламентской дипломатией. Я решил приехать в Москву», — объяснил свою позицию Судзуки.