Nikkan: японский сенатор призывает наладить отношения с Россией

Мунэо Судзуки, сенатор верхней палаты японского парламента от Либерально-демократической партии, намерен 3—6 мая посетить Россию с официальным визитом и сделать все возможное для восстановления отношений между двумя странами.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Японская газета Nikkan Sports пишет, что Судзуки сожалеет о том, что из-за конфликта на Украине контакты между Москвой и Токио были резко прерваны.

К моему глубочайшему сожалению, сейчас отношения (между РФ и Японией) находятся в наихудшем состоянии с окончания Второй мировой войны. На мой взгляд, мы должны как-то преодолеть этот кризис.

Мунэо Судзуки
японский сенатор

Сенатор напомнил, что последняя встреча на высоком уровне состоялась в декабре 2019 года. Тогда министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу провел в Москве восьмичасовые переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. С тех пор стороны не провели ни одной встречи на уровне министерств или официальных переговоров. «Я чувствовал, что должен что-то сделать, поэтому самостоятельно занялся парламентской дипломатией. Я решил приехать в Москву», — объяснил свою позицию Судзуки.

Он подчеркнул, что Япония должна выстраивать дипломатические отношения со всеми своими соседями, но России занимает особое место в этом ряду: «Двусторонние связи с Москвой крайне важны для официального Токио».

Глава МИД Японии Тосимицу одобрил предстоящий визит Судзуки в Москву, предположив, что сенатор может сыграть значительную роль для разрешения кризиса в отношениях двух стран.

Министр добавил, что, хотя нормализация отношений будет непростой задачей, японское правительство заинтересовано в дипломатических усилиях для урегулирования всех спорных вопросов.

