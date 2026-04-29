Nikkan: японский сенатор призывает наладить отношения с Россией

Японская газета Nikkan Sports пишет, что Судзуки сожалеет о том, что из-за конфликта на Украине контакты между Москвой и Токио были резко прерваны.
К моему глубочайшему сожалению, сейчас отношения (между РФ и Японией) находятся в наихудшем состоянии с окончания Второй мировой войны. На мой взгляд, мы должны как-то преодолеть этот кризис.
Сенатор напомнил, что последняя встреча на высоком уровне состоялась в декабре 2019 года. Тогда министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу провел в Москве восьмичасовые переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. С тех пор стороны не провели ни одной встречи на уровне министерств или официальных переговоров. «Я чувствовал, что должен что-то сделать, поэтому самостоятельно занялся парламентской дипломатией. Я решил приехать в Москву», — объяснил свою позицию Судзуки.
Он подчеркнул, что Япония должна выстраивать дипломатические отношения со всеми своими соседями, но России занимает особое место в этом ряду: «Двусторонние связи с Москвой крайне важны для официального Токио».
Министр добавил, что, хотя нормализация отношений будет непростой задачей, японское правительство заинтересовано в дипломатических усилиях для урегулирования всех спорных вопросов.