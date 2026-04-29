Владимир Тужилин займёт пост зампреда правительства Нижегородской области

В правительстве Нижегородской области готовятся кадровые изменения. С 30 апреля 2026 года заместитель председателя правительства Вячеслав Горев покидает должность по собственному желанию. Его обязанности временно возложат на Владимира Тужилина, который сейчас руководит региональным министерством экологии и природных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.