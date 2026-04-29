Мерц не гарантирует сохранение коалиции до окончания срока полномочий

«Никто ничего не может гарантировать», — сказал Мерц на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что эта коалиция просуществует еще три года, до конца законодательного периода. При этом он подчеркнул, что, несмотря на все разногласия, коалиция остается дееспособной. «Я также хочу еще раз прояснить: я ни на кого не кричу. У нас, разумеется, время от времени случаются дискуссии, в том числе и жаркие споры. Но пример сегодняшнего дня показывает, что у нас есть и воля, и способность действовать», — констатировал канцлер ФРГ.
Он пояснил, что 29 апреля было принято «два важных решения». «Мы утвердили основные показатели бюджета на 2027 год вместе с финансовым планированием на 2026−2030 годы. Прежняя коалиция от этого уже отказалась и вовсе этим не занималась, основные финансовые показатели даже не стояли на повестке дня заседаний кабинета министров. Кроме того, сегодня в рамках реформы системы государственного медицинского страхования мы сделали то, что назрело еще 20 лет назад или, скажем так, должно было быть сделано еще 10 лет назад. Это доказывает, что данная коалиция работоспособна, и мы принимаем верные решения», — утверждал Мерц.
28 апреля депутат Бундестага от ХДС, глава Парламентского круга среднего бизнеса Кристиан фон Штеттен высказал мнение, что правительство ФРГ в составе блока ХДС/ ХСС и СДПГ под руководством Мерца не продержится до окончания срока полномочий и распадется раньше.
6 мая исполнится ровно год с того момента, как правительство ФРГ, состоящее из консервативного блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), под руководством Мерца вступило в должность. В опросах позиции ХДС/ХСС и СДПГ заметно пошатнулись. Тем временем «Альтернатива для Германии» в некоторых рейтингах уже занимает первое место, становясь самой популярной партией.