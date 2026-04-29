Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ербол Тасжуреков освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства

Сегодня, 29 апреля 2026 года, в социальных сетях появилась информация, что вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков покинул свой пост. Ее подтвердили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства (МСХ) РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

В ведомстве также назвали причину.

«(Ербол Тасжуреков освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства. — Прим. ред.) по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — сообщили нам в пресс-службе МСХ РК в среду.

Ербол Тасжуреков родился 25 июня 1979 года в Таразе. Окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, Государственный международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Яссави, Академию госуправления при Президенте РК, Национальную школу администрации Франции.

Трудовую деятельность начал в 1998 году менеджером в частной компании. В разные годы трудился в частных коммерческих структурах. Работал в Алматинском районном суде Астаны, был руководителем в департаментах уже упраздненного Министерства регионального развития.

Был замдиректора департаментов в Министерстве нацэкономики. С 2018 года работал заместителем акима упраздненной ЮКО, а также был замакима Туркестанской области.

С апреля 2019 года по июнь 2021 год — управляющий директор — член правления АО «Национальный управляющий холдинг “КазАгро”.

Вице-министром сельского хозяйства Ербол Тасжуреков был назначен в феврале 2023 года.