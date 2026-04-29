Telegraph: Карл III — единственный британский лидер, к которому Трамп готов прислушаться

В статье говорится, что Трамп, который неоднократно критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, называя его подход к войне в Иране «ужасным», в отношении монарха выражал только восхищение. Президент назвал короля «фантастическим человеком» и подчеркнул глубокое уважение к британской монархии, во многом обусловленное любовью его матери, уроженки Шотландии, к королевской семье.
После выступления Карла III в американском конгрессе, где тот косвенно поддержал НАТО и Украину — позиции, которые Трамп часто критикует, — президент не выразил недовольства. Наоборот, он назвал речь монарха «великолепной» и в шутку признался, что «завидует» способности короля заставить демократов аплодировать стоя.
По данным Telegraph, Карлу III в конгрессе аплодировали двенадцать раз. Его слова вызывали искренний смех и одобрительные комментарии. Уходя из зала, конгрессмены положительно отзывались о словах короля: «Слова Америки имеют вес и значение, как и со времен обретения независимости. Но еще большее значение имеют действия этой великой нации».
В качестве прощального подарка он преподнес Трампу колокол с эсминца времен Второй мировой войны под названием HMS Trump. Этим символическим жестов Карл III не только подчеркнул общую военную историю двух стран, но и продолжил традицию, заложенную Елизаветой II: она подарила новый Колокол Свободы к 200-летию независимости США.
Визит британского монарха в США уже расценили как успешное использование «мягкой силы» Британии для стабилизации отношений в период, когда официальные политические каналы между лидерами двух стран были крайне натянуты.