Economist: уход Орбана обнажил сомнения Евросоюза по поводу членства Украины

Как ранее сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, Германия предложила статус «ассоциированного члена», который позволит Киеву присутствовать на мероприятиях с участием профильных министров и глав государств, но не наделит его правом голоса и «автоматическим правом» на получение средств из общего бюджета ЕС. В Париже подобное половинчатое членство в объединении называют «статусом интегрированного государства», указывая, что Украина не будет участвовать в программах «общей сельскохозяйственной политики и европейского финансирования» до полноценного приема в ЕС.