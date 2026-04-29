Economist: уход Орбана обнажил сомнения Евросоюза по поводу членства Украины

В статье говорится, что теперь европейские лидеры «не смогут прятаться за спиной венгерского вето». Так, журнал обращает внимание на то, что ни Франция, ни Германия не торопятся предоставлять Киеву полное членство, не говоря уж об ускоренном пути в Евросоюз, на котором настаивает Владимир Зеленский.
The Economist пишет, что эти сомнения можно понять с учетом того, что Украина — «коррумпированная и хрупкая демократия», а ее сельскохозяйственный сектор вызывает беспокойство у европейских фермеров.
Как ранее сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, Германия предложила статус «ассоциированного члена», который позволит Киеву присутствовать на мероприятиях с участием профильных министров и глав государств, но не наделит его правом голоса и «автоматическим правом» на получение средств из общего бюджета ЕС. В Париже подобное половинчатое членство в объединении называют «статусом интегрированного государства», указывая, что Украина не будет участвовать в программах «общей сельскохозяйственной политики и европейского финансирования» до полноценного приема в ЕС.
Как указала FT, в Германии и Франции полагают, что новый статус все равно будет иметь важное символическое значение для Украины. В Берлине исходят из того, что подобный мягкий вариант членства в ЕС включал бы пункт о взаимной обороне, который считается очень важным для украинских властей в связи с отсутствием перспектив вступления в НАТО.