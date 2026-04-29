В АдГ рассказали, что канцлеру ФРГ Мерцу ищут замену

В политических кругах Германии все чаще звучат разговоры о возможной отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом ИС «Вести» сообщил представитель партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Причина дискуссий о смене председателя Федерального правительства — стремительное падение рейтинга популярности Мерца.

Шмидт уточнил, что в Германии пока в закрытом режиме обсуждают варианты ухода с поста канцлера с заменой его на другого кандидата.

«Идут разговоры о рокировке, возможно, даже коалиция меньшинства, то есть партию социал-демократов (СДПГ — Социал-демократическая партия Германии) выведут из правительства, и христианские демократы (ХДС — Христианско-демократический союз) будут сами править с меньшинством», — уточнил собеседник ИС «Вести».

Он добавил, что в обсуждениях участвуют даже бывшие соратники канцлера, которые уже примеряют на себя его роль.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц занял последнее место в рейтинге популярности политиков, составленном социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild. Даже среди сторонников блока ХДС/ХСС он не входит в тройку лидеров.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше