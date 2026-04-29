В АдГ рассказали, что канцлеру ФРГ Мерцу ищут замену

Причина дискуссий о смене председателя Федерального правительства — стремительное падение рейтинга популярности Мерца.
Шмидт уточнил, что в Германии пока в закрытом режиме обсуждают варианты ухода с поста канцлера с заменой его на другого кандидата.
«Идут разговоры о рокировке, возможно, даже коалиция меньшинства, то есть партию социал-демократов (СДПГ — Социал-демократическая партия Германии) выведут из правительства, и христианские демократы (ХДС — Христианско-демократический союз) будут сами править с меньшинством», — уточнил собеседник ИС «Вести».
Он добавил, что в обсуждениях участвуют даже бывшие соратники канцлера, которые уже примеряют на себя его роль.
Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц занял последнее место в рейтинге популярности политиков, составленном социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild. Даже среди сторонников блока ХДС/ХСС он не входит в тройку лидеров.